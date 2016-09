Gigantesques feux de forêts au Portugal

Plus de 2.000 pompiers tentaient lundi soir de venir à bout d'une série de feux de forêt qui faisaient rage à travers le Portugal, favorisés par des températures caniculaires, selon les services de la protection civile. L'incendie le plus dévastateur, actif sur deux fronts, a été signalé à Soure à une vingtaine de kilomètres de Coimbra (centre), où 315 soldats du feu étaient à pied d'oeuvre, assistés par plusieurs bombardiers d'eau et des hélicoptères. Un autre feu de forêt, à Colmeias dans le district de Leiria, également dans le centre du Portugal, était combattu par 215 pompiers, et menaçait des maisons et des étables, selon le maire de la ville, Artur Santos.