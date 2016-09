France: deux nouveaux homicides à Marseille

Deux hommes ont été tués lundi soir à l'arme automatique dans un bar du centre de Marseille, dans le sud-est de la France, fréquent théâtre de règlements de compte liés à la drogue, a-t-on appris de source policière. Ces homicides portent à 26 le nombre de personnes tuées par balles à Marseille et dans ses alentours depuis le début de l'année, dont 24 morts liées au trafic de drogue, selon un décompte de l'AFP. Selon un bilan des autorités ne comprenant que les homicides liés au narco-banditisme, 17 personnes avaient été tuées en 2013, 18 en 2014 et 19 en 2015 dans cette région. L'été 2016 est particulièrement sanglant puisque dix personnes ont été abattues dans la cité portuaire et ses environs depuis le 7 août.