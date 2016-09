Violences contre une TV prorusse à Kiev

L'Union européenne a réclamé mardi "une enquête exhaustive et indépendante" sur les violences survenues dimanche dans les locaux d'une chaîne de télévision ukrainienne accusée de vues prorusses, soutenant le voeu exprimé en ce sens par le président Petro Porochenko. Interrogée à Bruxelles lors du point-presse quotidien de la Commission européenne, Maja Kocijancic, porte-parole de la diplomatie de l'UE, a d'abord rappelé que la violence n'était "jamais une réponse acceptable quand on désapprouve une politique éditoriale", citant les propos de la représentante de l'OSCE pour la liberté de la presse. "De notre côté, Union européenne, nous sommes très vigilants concernant le moindre incident ou violence contre des journalistes et des entreprises de presse", a-t-elle poursuivi. "Et nous appelons à une enquête exhaustive et indépendante sur de tels incidents".