La Belgique condamne la colonisation en Cisjordanie occupée

Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a "condamné fermement", mardi l’adoption par Israël de plans de construction de 463 logements ainsi que l’approbation rétroactive de 179 autres logements dans différentes colonies de Cisjordanie occupée. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie belge a souligné que "ces décisions compromettent gravement toute possibilité de paix et minent progressivement la viabilité d’une solution à deux Etats". "Tout comme l'Union européenne, la Belgique réitère sa ferme opposition à la politique de colonisation menée par Israël et aux mesures prises dans ce cadre" et "ne reconnaîtra aucun changement aux frontières de 1967, excepté ceux qui seraient agréés par les deux parties".