Le secrétaire général de l'Otan en Turquie ce jeudi

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, effectuera jeudi et vendredi une visite officielle en Turquie, pour la première fois depuis la tentative du coup d'Etat avortée avorté du 15 juillet qui a eu pour conséquence de refroidir les relations entre Ankara et les Occidentaux. Dans ce pays pilier de l'Alliance, M. Stoltenberg s'entretiendra à Ankara notamment avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, son Premier ministre Binali Yildirim, ainsi que les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense, souligne l'Otan dans un communiqué. Une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu est programmée vendredi, ajoute le communiqué, qui ne précise pas de calendrier pour les autres rencontres et n'évoque aucun sujet particulier de discussion.