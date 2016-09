Yémen: "Médecins du Monde" évacue son personnel

L'ONG Médecins du Monde (MDM) a annoncé mardi avoir suspendu ses activités et évacué son personnel au Yémen, en proie à des attentats terroristes et à des affrontements opposant les forces gouvernementales soutenues par une coalition conduite par l'Arabie saoudite aux rebelles Houthis. "Depuis la suspension des négociations de paix le 6 août, les combats et les raids aériens se sont intensifiés au Yémen, rendant les activités humanitaires quasi impossibles. Dans ce contexte, Médecins du Monde prend la décision d'évacuer son personnel", a annoncé l'ONG dans un communiqué. MDM, dont les personnel est basé à Sanaa, "appelle la communauté internationale à se mobiliser pour obtenir l'arrêt des bombardements et l'accès sans entrave aux populations".