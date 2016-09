Escalade marocaine dans la zone d’Alguergarat

Les autorités sahraouies ont reçu l’envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU et chef de la Minurso Mme Kim Boldoc suite à la violation de l'accord de cessez-le-feu au Sahara occidental par les forces d'occupation marocaines. Mme Kim Boldoc, accompagnée par le général, Mohamed Tayeb Azam, commandant des forces de la Mission, a été reçue lundi par le ministre sahraoui de la Défense, Abdelahi Lehbib en présence du secrétaire d'Etat à la sécurité et à la documentation, Brahim Mohamed Mahmoud et du coordinateur sahraoui avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), M’Hamed Khadad, selon l'agence de presse sahraouie (SPS). "La rencontre a permis à la direction sahraouie d’exprimer sa position vis-à-vis de la situation, conformément à la déclaration du SG de l’ONU appelant au retour au statu quo, notamment l'arrêt des travaux et le retrait des forces royales marocaines au-delà du mur", a indiqué, M. Brahim Mohamed Mahmoud dans une déclaration.