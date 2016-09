Syrie: la Turquie espère une trêve cette semaine

La Turquie a dit mardi espérer l'instauration d'un cessez-le-feu en Syrie avant le début de la semaine prochaine, malgré l'échec des puissances mondiales à parvenir à un accord au sommet du G20 en Chine. "Le président turc avait rencontré une deuxième fois ses homologues russe et américain avant de quitter la réunion du groupe des grandes puissances économiques à Hangzhou", a révélé le porte-parole de Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin. Selon lui, M. Erdogan a affirmé à Vladimir Poutine et Barack Obama qu'il était essentiel de "convenir d'un cessez-le ou d'une trêve le plus tôt possible" dans la province d'Alep, dans le nord de la Syrie.