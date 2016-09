Missiles nord-coréens: début des consultations à l'ONU

Les ambassadeurs des 15 pays du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé mardi des consultations à huis clos pour tenter de définir une réponse aux récents tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord. A leur entrée au Conseil, les ambassadeurs japonais et français ont réclamé devant les journalistes que le Conseil adresse un message de fermeté à Pyongyang. "Nous souhaitons un message clair et uni" de la part du Conseil, a déclaré l'ambassadeur japonais Koro Bessho. L'ambassadeur français François Delattre a plaidé pour "une réaction rapide et ferme du Conseil à cette nouvelle provocation". Les trois tirs de missiles menés par la Corée du Nord lundi "constituent de nouvelles violations évidentes et inacceptables des résolutions de l'ONU", a-t-il déclaré.