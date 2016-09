Six individus en possession de 42 000 DA en faux billets

Les éléments de la compagnie de Gendarmerie de Draa El Mizan, à 42km au sud-ouest de Tizi-Ouzou, ont procédé à l'interpellation de six individus en possession de 42 faux billets d'une valeur de 1000 DA, a indiqué mardi un communiqué du Groupement de wilaya . Ces présumés faussaires, étaient à bord d'un fourgon et ont été repérés par une patrouille de la Gendarmerie Nationale qui a découvert les 42 coupures de faux billets lors de la fouille du véhicule, précise-t-on. Présentés au parquet de Draa El Mizan, deux des mis en cause dans cette affaire, ont été placés en détention préventive, et les quatre autres sous contrôle judiciaire, ajoute-t-on de même source.