Venezuela : les décisions du Parlement seront "nulles"

La plus haute instance judiciaire vénézuélienne a affirmé que les décisions que prendrait à l'avenir le Parlement, contrôlé par l'opposition, seraient "nulles" en raison de sa décision de réintégrer trois députés accusés de fraude électorale. "Les actes émis par l'Assemblée nationale, notamment les lois promulguées, sont manifestement inconstitutionnels et donc absolument nuls et dénués de toute vigueur" tant que ces députés seront maintenus, a estimé le Tribunal suprême de justice (TSJ) dans une décision prise vendredi et rendue publique mardi. Le TSJ a énoncé cette nullité alors qu'il prononçait l'invalidation d'une loi sur l'exploitation de l'or, adoptée justement par les députés vénézuéliens le 9 août dernier.