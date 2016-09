Plus de 500 homicides à Chicago en 8 mois

Plus de 500 homicides ont été commis en 2016 à Chicago après un week-end prolongé particulièrement meurtrier, dépassant le total pour l'année 2015 dans cette ville du nord des Etats-Unis, a-t-on appris mardi de sources médiatique et policière. Treize personnes ont été abattues au cours du week-end de trois jours --lundi était férié pour cause de Labor Day--, et 65 personnes ont été victimes de fusillades dont la moitié pour la seule journée de lundi, a rapporté mardi le quotidien local Chicago Tribune. D'après son décompte arrêté mardi au petit matin, il y a eu 512 homicides dans cette ville de l'Illinois à la réputation violente.