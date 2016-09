Yémen: 13 membres d'Al-Qaïda tués depuis le 24 août

Les Etats-Unis ont tué treize combattants présumés d'Al-Qaïda au Yémen lors de trois frappes aériennes menées en août et début septembre, a annoncé mardi le commandement des forces américaines au Moyen-Orient (Centcom). Selon un communiqué, quatre membres d'Al-Qaïda ont été tués le 24 août, trois l'ont été le 30 août et six le 4 septembre. Lors de cette dernière frappe, un combattant a également été blessé, a ajouté le Centcom, sans préciser la localisation de ces frappes. "Les frappes contre Al-Qaïda dans la Péninsule arabique au Yémen mettent constamment la pression sur le réseau terroriste et l'empêchent de préparer et de mener des attaques contre les ressortissants américains, notre nation et ses alliés", a souligné le Centcom, ajoutant qu'Aqpa "reste une menace importante pour la région, les Etats-Unis et au-delà".