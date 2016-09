Mexique: un hélicoptère de la police abattu par des criminels

Des criminels ont abattu mardi un hélicoptère de la police mexicaine, tuant le pilote et trois policiers qui participaient à une opération de sécurité dans le Michoacan (centre-ouest), a annoncé le gouverneur de cet Etat, Silvano Aureoles. "Un hélicoptère officiel qui appuyait une équipe d'intervention au sol dans une zone difficile d'accès a été abattu pendant l'opération", a indiqué sur Twitter le gouverneur d'un Etat dont l'instabilité est liée à la présence historique de narcotrafiquants. Un autre agent a été blessé au cours de l'opération, qui s'est déroulée dans la commune d'Apatzingan et visait à "l'arrestation de dirigeants de cellules criminelles", a ajouté M. Aureoles via plusieurs messages.