Japon: un gouverneur redemande l'arrêt de deux réacteurs nucléaires

Le gouverneur de la préfecture japonaise de Kagoshima (sud-ouest) a officiellement demandé, pour la deuxième fois mercredi, l'arrêt pour raison de sûreté de deux réacteurs nucléaires en service dans l'archipel, une requête déjà rejetée une première fois par l'opérateur, rapporte des médias. Satoshi Mitazono a de nouveau enjoint à la compagnie Kyushu Electric Power d'arrêter les unités Sendai 1 et 2 situées dans sa région, exigeant la réalisation de nouveaux examens de sûreté. "En tant que gouverneur, je dois protéger les citoyens", a-t-il déclaré au patron de la compagnie devant les caméras de télévision. Il avait déjà formulé la même requête fin août, mais a été éconduit en début de semaine par l'exploitant au motif que rien ne pressait et que les contrôles exigés seraient réalisés au moment de la session d'arrêt et de maintenance dans les prochaines semaines.