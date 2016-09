Un millier de Tunisiens ont rejoint Daech en Libye

Un millier de Tunisiens ont rejoint les rangs de l'EI en Libye, a indiqué mardi à Paris le ministre tunisien de la Défense Farhat Horchani, en marge d'une conférence sur la sécurité. "Un millier de Tunisiens combattent au côté du groupe Etat islamique (EI) en Libye et qu'ils constituent une menace pour la Tunisie", a déclaré à la presse le ministre tunisien de la Défense Farhat Horchani. "Les chiffres avancés, de l'ordre de 2.000 à 3.000 terroristes tunisiens en Libye, sont exagérés", a-t-il insisté précisant que "c'est plus à l'échelle de 1.000". Parmi les combattants de l'EI chassés de Syrte (nord de la Libye), "il est très probable que certains partent vers le sud, et certains vont aller vers l'ouest", a prédit Farhat Horchani.