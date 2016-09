Boutarfa attendu jeudi à Moscou

Le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa est attendu jeudi à Moscou où il doit s'entretenir avec son homologue russe Alexandre Novak sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et sur la situation du marché pétrolier. La rencontre entre les deux ministres, prévue vendredi, portera sur les perspectives de coopération entre l'Algérie et la Russie dans le domaine de l'énergie, mais également sur les préparatifs de la réunion informelle de l'Opep prévue le 27 septembre à Alger. Les deux parties devraient procéder, selon des sources diplomatiques, à l'analyse la situation du marché pétrolier international et discuter des mesures à prendre en vue de parvenir à des solutions consensuelles entre pays producteurs, qui permettraient de stabiliser le marché pétrolier à un niveau de prix acceptable.