10 blessés dans un carambolage à Bouira

Dix personnes ont été légèrement blessées mercredi suite à un carambolage de plusieurs véhicules sur la pente autoroutière de Djebahia (ouest de Bouira), selon les services de la protection civile. "L’accident a eu lieu à 10h49 sur la pente autoroutière de Djebahia et sur la voie allant vers la capitale Alger et où des travaux de mise à niveau du tronçon sont toujours en cours", a expliqué le chargé de la communication de la direction de la protection civile de Bouira, le capitaine Rahmani Raouf. "Le carambolage a impliqué six véhicules légers ce qui a causé des blessures de différents degrés à dix personnes", a précisé M. Rahmani. Les unités de la protection civile de Djebahia et d’Aomar sont intervenues et elles ont évacué les blessés vers l’établissement public hospitalier (EPH) de Lakhdaria.