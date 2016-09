Escalade marocaine dans la zone d’Alguergarat: Zuma "profondément préoccupée"

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma, a partagé la "profonde préoccupation" exprimée par le SG de l'ONU, Ban Ki-moon, face à la situation tendue dans la zone tampon d’Alguergarat au sud-ouest du Sahara occidental causée par la violation marocaine du cessez-le-feu, signé entre le Front Polisario et le Maroc sous les auspices de l’ONU, le 6 septembre 1991. La présidente de la Commission a exhorté les deux parties au conflit (le Front Polisario et le Maroc) à respecter pleinement l’accord militaire numéro 1 et de mettre fin immédiatement à toute violation de l'accord de 1991 de cessez-le feu", rapporte l'agence de presse sahraouie (SPS) mercredi.