Etats-Unis: des fiascos dans la lutte contre le trafic d'armes

Des policiers fédéraux américains ont accumulé les bévues lors d'opérations sous couvert censées lutter contre le trafic d'armes, notamment en installant des faux commerces qui ont profité aux malfrats, dénonce jeudi un rapport officiel. Au terme d'une enquête de deux ans, le service d'inspection du ministère américain de la Justice a identifié des problèmes de "mauvais encadrement, formation insuffisante et carences de supervision" chez les agents du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, une puissante agence fédérale connue sous son acronyme ATF. L'objectif des opérations cachées de l'ATF était d'attirer dans des boutiques fictives des détenteurs d'armes illégales, afin de les identifier, acheter leurs armes pour les mettre hors circuit, et enfin tenter de retrouver à quoi avaient pu servir ces armes.