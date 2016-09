Plus de 400 militaires américains en plus avant l'assaut sur Mossoul

Plus de 400 militaires américains supplémentaires ont été déployés ces derniers jours en Irak tandis que les forces locales préparent une offensive sur Mossoul, a fait savoir jeudi un porte-parole de la coalition internationale anti-terroriste en Irak et en Syrie. Selon le colonel John Dorrian, le nombre de soldats américains stationnés en Irak est passé d'environ 4.000 il y a une semaine à 4.460 aujourd'hui. Une hausse des effectifs qui avait été autorisée plus tôt dans l'année. Le porte-parole de la coalition qui lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) depuis deux ans en Irak et en Syrie, n'a pas précisé la mission de ces renforts.