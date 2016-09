Daech, une menace terroriste "dominante" pour les Etats-Unis

Le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (IE/Daech) restera la menace terroriste "dominante" pour les Etats-Unis, même après la fin de son soidisant"califat" en Irak et en Syrie, a estimé jeudi le directeur du FBI James Comey. Le patron de la police fédérale américaine a également insisté sur la nécessité d'une coopération internationale pour surveiller les ex-éléments terroristes. Daech a perdu une partie des territoires qu'il avait conquis dans ces deux pays, et la coalition internationale menée par les Etats-Unis espère le déloger prochainement de ses bastions de Mossoul en Irak et de Raqa en Syrie.