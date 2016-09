Essais nucléaire Nord-coréen : les Etats-Unis et Russie saisiront l'ONU

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov ont exprimé vendredi de leur préoccupation après l'essai nucléaire nord-coréen et annoncé qu'ils allaient saisir les Nations Unies. S'adressant aux journalistes juste avant le début de négociations sur la Syrie à Genève, John Kerry a affirmé avoir également parlé avec le Japon et la Corée du Sud et avoir eu une "conversation sérieuse" sur cet essai.