Paralympiques : quatre médailles pour l’Algérie

L’Algérie a remporté quatre médailles dont deux en argent jeudi lors de la première journée des jeux Paralympiques (7-18 septembre), qui se déroulent à Rio de Janeiro au Brésil. Les consécrations d’argent ont été l’£uvre de Lahouari Balhaz et Nassima Saifi en athlétisme alors que Nadia Mejmedj en athlétisme et Abdellaoui Cherine en judo se sont offert le bronze. Au concours du lancer de Poids, classe (F32), Bahlaz a ouvert le compteur de l’Algérie en médailles par une breloque en argent réussie au 4e essai avec un jet à 9.40m (nouveau record d’Afrique), alors qu’il se dirigeait avant ce jet à prendre le bronze (8.81m). Le titre paralympique du concours est revenu au Grec Konstantinidis Athanasios avec 10.39m (record du monde), et la médaille de bronze a été gagnée par son compatriote Zisidis Dimitrios (9.24m).