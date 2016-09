13 bombes artisanales détruites à Tizi Ouzou, Chlef et Constantine

Une cache pour terroristes et 13 bombes de confection artisanale ont été détruites mercredi à Tizi Ouzou, Chlef et Constantine par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupe à Annaba, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont détruit, le 7 septembre 2016, une cache pour terroristes et 13 bombes de confection artisanale à Tizi Ouzou, Chlef et Constantine, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes à Annaba/5°RM", précise la même source.