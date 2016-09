15 fusils de confection artisanale saisis à Biskra

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté jeudi à Biskra 3 criminels à bord d'un camion chargé de 15 fusils de confection artisanale et un contrebandier à bord d'un autre camion chargé de 5.600 litres d'huile moteur, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté le 8 septembre 2016 à Biskra/4RM, trois criminels à bord d'un camion chargé de 15 fusils de confection artisanale et un contrebandier à bord d'un autre camion chargé de 5.600 litres d'huile moteur, tandis qu'à El Oued, un autre détachement a intercepté un colporteur de drogues en possession de 15 kilogrammes de kif traité", a précisé la même source.