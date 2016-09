L'Algérie et la Russie renforcent leur coopération énergétique

L'Algérie et la Russie se sont engagées à donner une impulsion à leur coopération dans le domaine énergétique, à travers "une accélération dans la mise en £uvre des projets communs", a souligné le ministre de l'Energie Noureddine Boutarfa, jeudi à Moscou, à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe Alexandre Novak. "Nous avons convenu, au cours de nos entretiens, d'un certain nombre de dispositions sur des projets précis dont il va falloir accélérer la mise en œuvre. La Russie affiche une disponibilité à contribuer au développement du programme des hydrocarbures en Algérie", a déclaré M. Boutarfa, au sortir de son entrevue avec le ministre russe. Selon le ministre algérien, cette coopération se fera à travers des partenariats, sachant que la Russie pourra également "concourir dans le cadre des appels d'offres de construction et des services." M. Boutarfa a en outre évoqué "la disponibilité de la Russie à apporter son concours à l'Algérie en matière de formation dans le domaine du nucléaire".