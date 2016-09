Trois morts et cinq blessés dans des accidents de la route à Ghardaïa

Trois personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été grièvement blessées dans cinq accidents de circulation survenus vendredi dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris auprès de la Protection civile. Le premier accident s’est produit sur la RN-51 reliant El Menea -Timimoune, à 150 km au sud de la circonscription administrative d’El Méneaa (323 Km de Ghardaïa), lorsqu’un camion semi remorque transportant un engin de chantier a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussé, en faisant deux (2) morts et un blessé, a précisé la même source. Les victimes ont été piégées dans la cabine du camion suite à l’écrasement de la toiture par l’engin de chantier ce qui a nécessité l’utilisation d’un matériel spécifique par les équipes de secours de la protection civile pour extirper les victimes de la cabine du camion, devenu un amas de ferraille, précise la même source.