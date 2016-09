Le pétrole ouvre en baisse à New York

Les cours du pétrole ont ouvert en baisse vendredi à New York, se rééquilibrant au lendemain d'un bond qui avait suivi l'annonce d'une chute massive et inattendue des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. Le cours du baril "light sweet crude", référence américaine du brut, perdait cet après-midi 90 cents à 46,72 dollars sur le contrat pour livraison en octobre au New York Mercantile Exchange (Nymex), après avoir pris plus de deux dollars la veille. Selon les analystes, il s'agit de prises de bénéfices à la suite de la séance d'hier. Les cours avaient bondi après l'annonce par le département américain de l'Energie (DoE) d'une chute exceptionnelle de presque 15 millions de barils des stocks de brut aux Etats-Unis, la semaine précédente, mais les observateurs avaient déjà mis en garde sur le côté circonstanciel de cette baisse.