Sahara Occidental: Réunion de crise sur El Guergarat au Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira vendredi pour examiner la situation qui prévaut dans la zone d'El Guergarat, dans le sud du Sahara occidental occupé, où le Maroc a mené une opération sécuritaire en violation de l'accord de cessez-le-feu convenu avec l'ONU. La réunion sera centrée sur le projet de goudronnage d'une route reliant cette zone sensible à la Mauritanie et traversant les territoires sahraouis occupés que le Maroc veut imposer en violation de l'accord de 1991, a confié à l'APS une source onusienne proche du dossier. Le Maroc avait entamé en août dernier les travaux de balisage de ce tronçon d’une longueur de 3,8 Km. L'ONU qui avait ordonné en 2001 la suspension des travaux de construction de cette route semble aujourd'hui plus encline à l'accepter, selon la même source. Le secrétariat général de l'ONU devrait proposer aujourd'hui au Conseil de sécurité que les Nations Unies achèvent le goudronnage de la route en faisant appel à une compagnie de construction marocaine. "Cette proposition est inacceptable", a affirmé Ahmed Boukhari le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU.