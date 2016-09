Moscou mise sur un gel de la production de pétrole

Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a exprimé vendredi le souhait de Moscou de voir les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) "surmonter leurs divergences et réaliser un compromis sur un gel de la production". "Si l'Opep parvient à un consensus, nous serons alors prêts à nous joindre pour examiner toute proposition sur un gel de la production. Nous espérons que les divergences au sein de l'Opep soient aplanies le plus tôt possible", a indiqué le ministre russe à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre algérien de l'Energie, Noureddine Boutarfa. M. Novak a évoqué la tenue, le 27 septembre à Alger, d'une réunion informelle des pays membres de l'Opep pour discuter d'un possible gel de la production, avec les pays non membres de de cette organisation.