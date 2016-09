Essai nucléaire nord-coréen: Obama avertit de "nouvelles sanctions"

Les Etats-Unis vont s'efforcer avec leurs partenaires à l'ONU d'imposer de "nouvelles sanctions" contre la Corée du Nord qui a revendiqué un cinquième essai nucléaire, a averti vendredi le président Barack Obama en dénonçant une "menace sur la paix" mondiale. "Nous sommes tombés d'accord pour travailler avec le Conseil de sécurité de l'ONU (...) et la communauté internationale pour mettre en place avec force les mesures existantes imposées dans des résolutions précédentes et pour prendre des mesures significatives supplémentaires, notamment de nouvelles sanctions", a mis en garde M. Obama, cité dans un communiqué de la Maison Blanche. "Les Etats-Unis condamnent dans les termes les plus forts l'essai nucléaire de la Corée du Nord le 9 septembre", a écrit M. Obama, confirmant la réalité de ce cinquième essai de Pyongyang, le plus puissant jamais réalisé.