Au moins dix morts dans des attentats à la bombe à Baghdad

L'explosion de deux voitures devant un centre commercial a fait au moins 10 morts et 28 blessés tard vendredi au centre de Baghdad, selon la police et des sources médicales. Une explosion a été causée par une voiture garée à proximité et une autre par un véhicule chargé d'explosif conduit par un kamikaze, a précisé un officier de police. Un bilan préliminaire fait état de 10 morts et 28 blessés, a déclaré ce responsable. Un responsable au département de la Santé a confirmé ce chiffre. Une source au ministère de l'Intérieur a confirmé les détails sur l'attaque, précisant qu'elle avait eu lieu juste avant minuit (21H00 GMT). Les magasins du centre commercial étaient probablement restés ouverts tard le soir pour ce weekend précédant la fête de l'Aïd el-Adha.