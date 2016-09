Corée du Nord: le Conseil de sécurité prépare des sanctions

Le Conseil de sécurité de l'ONU a "condamné fermement" vendredi le cinquième essai nucléaire nord-coréen et a décidé de préparer une nouvelle résolution imposant à Pyongyang des sanctions économiques. Dans une déclaration unanime, ses 15 membres, dont la Chine alliée de Pyongyang, indiquent "qu'ils vont commencer immédiatement à travailler sur des mesures appropriées, selon l'article 41 de la Charte de l'ONU, et une résolution du Conseil". L'article 41 concerne "des mesures n'impliquant pas l'utilisation de la force armée", notamment des sanctions économiques et commerciales. La déclaration qualifie le dernier test atomique nord-coréen de "violation flagrante" des résolutions de l'ONU et de "menace évidente à la paix et la sécurité internationales".