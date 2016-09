USA: le gouvernement gèle le chantier d'un oléoduc controversé

Le gouvernement américain a demandé vendredi le gel du chantier d'un oléoduc controversé dans les grandes prairies du nord des Etats-Unis, dans un souci d'apaisement et malgré la décision le même jour d'un juge autorisant la poursuite des travaux. Face à une situation qui "mérite une solution claire et opportune, nous demandons que la société construisant l'oléoduc suspende volontairement toute activité dans un rayon de 20 miles (32 km) à l'est et à l'ouest du lac Oahe", ont écrit les ministères de la Justice et de l'Intérieur. La tribu sioux de Standing Rock affirme que l'oléoduc menace ses sources d'eau potable et plusieurs sites où sont enterrés ses ancêtres.