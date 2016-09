Des millions de pèlerins quittent La Mecque pour Minan

Des millions de hadjis vêtus de pied-en cap de blanc quittent, en une procession ininterrompue, La Mecque ce samedi 8 dhou El Hidja, en direction de Minan où ils devront passer la nuit, comme recommandé par la Sunna, avant de se rendre à Arafat en vue du Hadj. Le 8 dhou el Hidja, appelé Yaoum attarwiya (Jour de l’approvisionnement ou de l’abreuvement), le pèlerin, en état d’Ihram, se prépare pour se diriger vers Arafat en traversant la vallée de Minan, tout en prenant le soin d’emporter avec lui de quoi se sustenter et le strict minimum pour ne pas s’alourdir et s’épuiser en cours de route. Cette masse humaine compacte, soit près de quatre millions de hadjis venus du monde entier, se met en branle tout en prononçant la Talbiya parcourant un trajet de près de sept kilomètres entre la Mecque et Minan.