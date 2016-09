Aung San Suu Kyi se rend aux Etats-Unis

La conseillère d'Etat birmane Aung San Suu Kyi a quitté samedi Rangoon pour une visite officielle aux Etats-Unis, selon des sources officielles. Il s'agit de la deuxième visite d'Aung San Suu Kyi à Washington après celle effectuée il y a quatre ans dans ce pays. Aung San Suu Kyi rencontrera le président américain Barack Obama pour discuter de la levée des sanctions contre la Birmanie, des droits de l'Homme et de la transition démocratique, a-t-on indiqué. Elle prononcera également un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à son siège à New York, selon un communiqué officiel. Avant d'arriver aux Etats-Unis, Aung San Suu Kyi fera étape au Royaume-Uni pour rencontrer les ambassadeurs de la Birmanie accrédités dans les pays d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que de hauts responsables britanniques.