Turquie: un influent journaliste turc arrêté

La police turque a arrêté samedi un influent journaliste turc et son frère, un universitaire, dans le cadre de l'enquête sur le coup d'Etat manqué de juillet attribué par Ankara à l'ex-prédicateur Fethullah Gülen, selon des médias turcs. L'écrivain et ancien rédacteur en chef du journal Taraf, Ahmet Altan, et son frère, le professeur Mehmet Altan, ont été arrêtés tôt samedi matin par la police antiterroriste turque à Istanbul, a annoncé l'agence de presse progouvernemantale Anadolu. Les deux hommes devront répondre de propos qu'ils avaient tenus la veille du putsch avorté sur la chaîne de télévision Can Erzincan TV (jugée güleniste et fermée), au cours d'une émission animée par la très médiatique Nazli Ilicak -- incarcérée depuis fin juillet --, selon le journal Hürriyet.