Mali: les élections générales fixées pour le 25 octobre

Les élections régionales et municipales couplées se tiendront le 25 octobre prochain, rapportent des médias. L’information a été donnée vendredi lors d'une rencontre entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les partis politique. Les échanges ont aussi porté sur l'examen de la date de convocation du collège électoral. Par ailleurs, s'agissant des élections présidentielles, l'Assemblée nationale du Mali a adopté vendredi le nouveau code électoral par 78 voix contre 28. Pour le gouvernement malien, cette révision de la loi électorale vise à prendre en compte les orientations politiques et institutionnelles de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger.