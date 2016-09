Syrie: 24 morts dans des raids aériens dans le nord-ouest

Des frappes aériennes ont tué 24 personnes samedi dans la ville rebelle d'Idleb (nord-ouest), a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces raids, effectués par des avions qui n'ont pas été identifiés, ont visé plusieurs quartiers d'Idleb et ont blessé au moins 90 personnes, a précisé l'OSDH. L'Observatoire n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat le nombre de civils tués. La quasi-totalité de la province d'Idleb est contrôlée depuis 2015 par une coalition de rebelles et de terroristes, appelée "Armée de la conquête" et régulièrement visée par des raids aériens du gouvernement et de la Russie. Depuis 2011, le conflit en Syrie a fait plus de 290.000 morts et jeté hors de chez elle plus de la moitié de la population.