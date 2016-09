La Syrie approuve l'accord de trêve russo-américain

La Syrie a approuvé l'accord de trêve russo-américain qui doit entrer en vigueur lundi, jour de la fête de l'Aïd El Kebir, entre les forces régulières et les rebelles, a rapporté l'agence officielle Sana. "Le gouvernement syrien a approuvé l'accord russo-américain (...) dont l'un des objectifs est de parvenir à une solution politique à la crise en Syrie", a indiqué l'agence samedi après-midi. "Il y aura une cessation des hostilités dans la ville d'Alep pour des raisons humanitaires", a précisé Sana. L'accord porte notamment sur une cessation des hostilités sur l'ensemble des fronts entre forces régulières et rebelles, notamment dans cette deuxième ville du pays. "Le gouvernement syrien a eu connaissance de l'ensemble de l'accord et l'a approuvé", a indiqué Sana.