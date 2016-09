Les enfants autistes auront leur cité à Ben Aknoun

"La cité de l'enfance" sera inaugurée le 20 septembre au niveau de la commune de Ben Aknoun et devra accueillir plus de 200 enfants qui souffrent d'autisme et de maladies rares relevant de la wilaya d'Alger, a indiqué la directrice de l'action sociale de la wilaya d'Alger. A l'occasion de la rentrée sociale et scolaire (2016-2017), le centre "la cité de l'enfance" sera ouvert le 20 septembre en cours, au niveau de la commune de Ben Aknoun, près du centre de réadaptation et qui accueillera plus de 200 enfants souffrant d'autisme et de maladies rares, pour une meilleure prise en charge de cette catégorie, a affirmé Mme Saliha Maiouche.