2.300 migrants secourus au large de la Libye

Environ 2.300 migrants partis à bord de 18 embarcations de fortune ont été secourus samedi et faisaient route vers l'Italie, ont annoncé les gardes-côtes italiens, qui coordonnent les opérations dans cette partie de la Méditerranée. "Les migrants, parmi lesquels se trouvaient des femmes et de très jeunes enfants, étaient partis à bord de 17 canots pneumatiques et d'une barque de pêche", a précisé la marine italienne assitée par un bâtiment espagnol engagé dans l'opération navale européenne anti-passeurs Sophia ainsi qu'un navire militaire irlandais et plusieurs bateaux humanitaires ont participé aux opérations de secours qui ont débuté dès l'aube..