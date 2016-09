L'auteur de la menace de mort contre Benghebrit identifié

La Gendarmerie nationale à identifié le propriétaire du compte Facebook qui a diffusé une photo montrant une arme, un grade et des insignes de ce corps, en solidarité avec l'enseignante qui s'est filmée avec ses élèves dans une école primaire, à Batna, indique samedi, un communiqué de la Gendarmerie nationale. "Suite à la diffusion de commentaires accompagnés d'une photo montrant une arme, un grade et des insignes de la Gendarmerie nationale, à travers lequel, son propriétaire exprime son soutien à l'enseignante qui s'est filmée le premier jour de la rentrée scolaire à côté de ses élèves dans une école primaire, à Barika wilaya de Batna, le Centre de prévention et de la lutte contre la criminalité informatique et cybercriminalité de la Gendarmerie nationale à identifié le propriétaire du compte Facebook appartenant, au nommé (F.A) âgé de 25 ans et résidant à Batna", précise le communiqué.