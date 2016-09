Mutinerie dans une prison française

Une mutinerie s'est déroulée lundi à la prison de Vivonne, près de Poitiers (centre-ouest), où plusieurs dizaines de détenus ont allumé un incendie et occupé un bâtiment, ont annoncé les autorités françaises. Aucun surveillant n'a été blessé et aucun prisonnier n'a dû être "hospitalisé", a déclaré le ministère de la Justice. La mutinerie, qui s'est déclenchée à 17h00 (15h00 GMT), a pris fin vers 22h15 (20h15 GMT) après l'intervention des forces de sécurité et la situation était sous "contrôle", selon la même source. Les flammes, qui avaient envahi un des trois étages du bâtiment, avaient été éteintes en début de soirée par les pompiers. Tous les surveillants avaient pu quitter le bâtiment, qui abrite 178 prisonniers au total, avait dit Emmanuel Giraud, un responsable syndical cité par l'agence AFP.