Syrie: la trêve en vigueur, des incidents signalés

Un cessez-le-feu négocié par Washington et Moscou est entré en vigueur lundi soir en Syrie, deuxième tentative depuis le début de l'année pour les Américains et les Russes de mettre fin à cinq années de bain de sang dans ce pays. L'armée syrienne a annoncé la trêve à 19h00 locales (16h00 GMT), au moment de son entrée en vigueur, disant que le "régime de calme", d'une durée de sept jours, s'appliquerait à l'ensemble de la Syrie. Elle se réserve le droit de riposter sous toute forme possible à une violation émanant des "groupes armés". Cette trêve est le fruit d'un accord conclu samedi entre les Etats-Unis et la Russie. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'acheminement d'une aide humanitaire aux habitants d'Alep commencerait sans attendre.