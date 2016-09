Réunion entre les Etats-Unis et Cuba sur l'économie

Responsables américains et cubains ont discuté économie lundi à Washington pour la première fois depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en juillet 2015. Ils ont discuté d'épineux problèmes bancaires et commerciaux dans l'ombre d'un embargo économique que les Etats-Unis imposent sur Cuba depuis plus de 50 ans. Cet embargo ne peut être levé que par un vote du Congrès américain. Plusieurs groupes de travail ont été constitués dont un sur les droits de l'homme sur l'île communiste, a précisé le département d'Etat. Le ministère cubain des Affaires étrangères a souligné la nécessité d'une levée des sanctions économiques pour progresser dans les discussions.