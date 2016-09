Chine: l’industrie accélère plus qu'attendu

La production industrielle en Chine a accéléré plus fortement qu'attendu en août, tout comme les ventes de détail, baromètre de la consommation des ménages, selon des chiffres officiels publiés mardi, et ce en dépit d'une demande intérieure toujours fragile. La deuxième économie mondiale a vu sa production industrielle grimper le mois dernier de 6,3% sur un an, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS), un organisme gouvernemental. C'est au-delà de la hausse de 6% de juillet, et légèrement mieux que ce que prévoyaient les analystes sondés par l'agence Bloomberg (+6,2%). Le BNS a mis en avant "les efforts pour réduire les surcapacités (industrielles), diminuer les stocks, l'endettement, abaisser les coûts et se défaire des maillons faibles" --c'est-à-dire les firmes zombies ne survivant plus que grâce aux subventions publiques.