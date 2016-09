L'ancien président de la Serbie-Monténégro condamné pour corruption

Svetozar Marovic, un proche du Premier ministre monténégrin et ancien président de la Serbie-et-Monténégro, a été condamné à trois ans et dix mois de prison pour corruption, a annoncé mardi la justice. Svetozar Marovic, arrêté en décembre dernier sur ordre du procureur d'Etat, devra également payer 1,1 million d'amende et faire un don de 100.000 euros à des fins humanitaires, a annoncé le tribunal de Podgorica précisant que "l'accusé avait avoué son délit" et passé un accord avec le procureur. M. Marovic a avoué avoir utilisé son pouvoir politique pour faciliter l'achat d'un terrain dans la station balnéaire de Budva, ville sur la côte adriatique et fleuron du tourisme monténégrin, par une entreprise appartenant à son fils.