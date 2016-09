Ukraine: trois soldats tués dans l'Est malgré la nouvelle trêve

Trois soldats ukrainiens ont été tués dans des combats avec les rebelles séparatistes dans l'Est du pays, en dépit de l'instauration début septembre d'une nouvelle trêve, a-t-on annoncé mardi de source militaire. "Au cours des dernières 24 heures, trois soldats ukrainiens ont malheureusement été tués et 15 autres blessés. Un soldat est également porté disparu", a déclaré le porte-parole militaire ukrainien Olexandre Motouzianyk. Deux des soldats ont été tués dans des combats près de Stanitsa Louganska, dans la région de Lougansk, et un autre près de Tchermalyk, à environ 70 kilomètres du fief rebelle de Donetsk, a-t-il précisé.